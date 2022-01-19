Эксперт Роспотребнадзора рассказала, как «омикрон» может повести себя в России

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Симптомы заражения штаммом коронавируса «омикрон» могут проявляться у жителей России иначе, нежели у иностранцев. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, к «омикрону» не стоит относиться легкомысленно, ссылаясь на то, что течение болезни проходит легче, нежели было при других вариантах COVID-19.

Руженцова заверила, что на течение заболевания в определенном регионе может влиять климат, особенности генетики среди населения, а также привычки в питании.

Так, по мнению специалиста, в России многие из этих факторов проявляются иначе, нежели в Европе.

— «Омикрон» — это пока еще совершенно не изученный штамм. Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми, — добавила эксперт.

Она заключила, что защититься от этого варианта вируса можно с помощью вакцинации, соблюдения ограничений и социальной дистанции, передает радио Sputnik.

18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к настоящему моменту в России уже выявили 1682 случая заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», однако на самом деле их насчитывается гораздо больше. По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом сейчас наблюдается в 67 регионах страны. При этом «омикрон»-штамм является доминирующим в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге.