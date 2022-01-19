Два участка бывшей промзоны Медведково реорганизуют в столице

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Медведковский лесопарк Карта всех событий

В столице реорганизуют два участка бывшей промзоны Медведково. Проекты решений уже доступны и включают в себя культурно-досуговый центр и спортивный комплекс.

— Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, превышает 20 гектаров. Участки находятся неподалеку от Медведковского лесопарка и МКАД, а с северо-восточной стороны они ограничены Полярным проездом, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на данных территориях сейчас расположены склады, автосервисы и офисы. Вместо них возведут спортивные и общественно-досуговые объекты, которые дадут городу удобную инфраструктуру и более десяти тысяч рабочих мест. В проекты планируется инвестировать более 40 миллиардов рублей, а ежегодный доход в городской бюджет от них составит 5,5 миллиарда рублей в год.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, в Северном Медведкове на территории бывшей промзоны возведут 400 тысяч квадратных метров недвижимости.

— Оба участка займут постройки общественного и делового назначения. Уже известно, что на втором участке возведут спортивный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров. Всего по программе «Индустриальные кварталы» их будет построено 27. Кроме того, на территории промзоны появятся гостиница и культурно-досуговый центр площадью 26 и 12 тысяч квадратных метров соответственно, а также храм, — передает его слова официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице по программе «Индустриальные кварталы» реорганизуют еще пять участков бывших промзон. Их общая площадь составит 105 гектаров. Участки реорганизуют в трех округах. В САО они будут в Тимирязевском и Головинском районах, в СВАО реорганизация ожидает участки промзон в районах Отрадное и Свиблово. В ВАО изменится участок бывшей промзоны «Калошино» в Гольянове.