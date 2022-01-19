Число визитов в «Мои документы» сократилось на 700 тысяч благодаря переводу госуслуг в онлайн

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В 2021 году многие госуслуги перешли полностью в онлайн формат. Из-за этого количество посетителей офисов «Мои документы» сократилось на 700 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. В 2022 году планируется достичь цифры в 1,3 миллиона.

— Столица активно упрощает процесс получения госуслуг, переводя их в электронный вид. Мы стараемся минимизировать время, которое горожанам необходимо тратить на сбор бумажных справок и документов. Благодаря эффективному межведомственному взаимодействию абсолютное большинство документов проверяется автоматически — пользователю нужно лишь заполнить необходимую информацию онлайн и в несколько кликов получить услугу, — сообщила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

Среди появившихся дистанционных услуг онлайн-запись на консультацию к специалисту МФЦ, оформление документов для зачисления ребенка в детский сад, заявление на получение питания на молочной кухне, онлайн-регистрация в центр занятости, подача заявки на обеспечение техническими средствами реабилитации, а также услуги «Передача в органы соцзащиты сведений об изменении банковских реквизитов и личных данных» и «Поиск животных».

— Москва является одним из самых цифровых мегаполисов мира по части удобства и скорости предоставления электронных услуг. На сегодняшний день на портале mos.ru доступно свыше 380 услуг и сервисов, которыми пользуются уже более 14,4 миллиона человек, — рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

По его словам, развитие цифровизации социальных услуг для населения остается одним из приоритетных направлений для столичных властей, потому что они создают комфортную жизненную среду для горожан, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на инвестиционном портале Москвы заработала система СМС-уведомлений для победителей торгов. Это существенно экономит время и позволяет инвесторам вовремя оформить все необходимые документы.