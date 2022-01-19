Москвичам рассказали, как бизнес помогает городу развивать транспорт

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В столице используют несколько видов взаимодействия властей и бизнеса в сере транспорта. Среди них государственно-частное партнерство (ГЧП), контракты жизненного цикла (КЖЦ) и концессии.

— Государственно-частное партнерство позволяет привлекать средства и компетенции бизнеса к реализации важнейших инфраструктурных проектов, в том числе в транспортной отрасли. Столица одной из первых в России начала использовать механизмы ГЧП, и сегодня мы уже видим результаты совместной работы с инвесторами, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, таким образом город строит дороги и обновляет общественный транспорт. В городе становится больше современных трамваев, электробусов и поездов метро с помощью КЖЦ. Они включают в себя не только поставку транспорта, но и его обслуживание и ремонт в ходе срока эксплуатации.

— Постоянно обновлять транспортный парк столицы — задача, которую поставил мэр Москвы. Московский метрополитен первым в стране начал закупать и обслуживать поезда по таким контрактам, что позволило нам повысить качество обслуживания и регулярно экономить до 15 процентов расходов. Переход на такую модель обеспечивает бесперебойную работу и минимизирует возникновение технических неисправностей, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Такие контракты дешевле обходятся городу и позволяют обеспечить для пассажиров комфортные условия.

— С помощью контрактов жизненного цикла столица обновляет подвижной состав метрополитена и городской трамвайный парк. С поставщиками подписаны два КЖЦ на закупку 1432 вагонов метро. Срок каждого такого контракта — 30 лет, объем поставки по ним составляет почти 275 миллиардов рублей. По трем другим КЖЦ на сумму почти 90 миллиардов рублей поставляются низкопольные трамваи: всего по заключенным контрактам город приобретает 504 трамвайных вагона нового поколения с 30-летним сервисом, — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

С 2018 года Москва получает с помощью КЖЦ электробусы. За это время она заключила с инвесторами семь контрактов на 60,6 миллиарда рублей, получив по ним тысячу электробусов. Отмечается, что их производство уже локализовали в столице и к 2025 году весь транспорт в пределах Садового кольца станет электрическим.

Также в Москве заключено семь концессионных соглашений — по ним бизнес создает или реконструирует имущество, но права на него принадлежат городу. Таким образом в столице появится канатная дорога над Химкинским водохранилищем протяженностью 2,3 километра, передает официальный сайт мэра города.

— Концессии позволяют инвесторам получать доходы в течение длительного срока, справедливо распределять риски между сторонами, иметь государственную защиту вложений. КЖЦ обеспечивают поставщикам загрузку мощностей на длительный период, гарантируют доход в течение всего срока действия контракта. О том, что механизмы пользуются спросом у инвесторов, говорят цифры: в транспортной сфере они заключили с городом КЖЦ на сумму около 450 миллиардов рублей и подписали концессии на 71 миллиард рублей, — сообщил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Накануне сообщалось, что новый электробус-«гармошка» проходит тестирование в городских условиях. Пока что это единственный экземпляр такого вида транспорта, и, чтобы запустить его в полноценное серийное производство, требуется провести испытания.