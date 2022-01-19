Строительство корпуса МАИ в столичном районе Кунцево завершат в этом году

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Россия, Москва, Оршанская улица, 3 Карта всех событий

В столице до конца 2022 года достроят новый корпус Московского авиационного института (МАИ) в районе Кунцево. Он находится в шаговой доступности от станции метро «Молодежная» в доме №3 на Оршанской улице.

Его площадь составит 13 тысяч квадратных метров, а в высоту он будет не более четырех этажей. Долгое время здание оставалось долгостроем, но специалисты вернулись к строительству и планируют ввести здание в эксплуатацию уже в этом году, передает официальный сайт мэра Москвы.

— По проекту новый корпус университета [института] будет оснащен научным центром. Сегодня строительство и реконструкция учебных учреждений по современным стандартам необходимы для привлечения будущих молодых специалистов и развития их потенциала в профессии, — рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства учебного комплекса с детским садом и школой на Варшавском шоссе. Он отметил важность соблюдения графика возведения и поручил специалистам четко соответствовать ему.