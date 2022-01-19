Названы самые частые ошибки, которые совершают водители в зимний период

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О самых частых ошибках, которые совершают водители во время управления автомобилем в зимний период, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Специалист отметил, что ошибки автомобилистов можно разделить на две большие группы. Первая — технические ошибки, связанные непосредственно с взаимодействием с машиной. Вторая — ошибки, связанные с принятием решений при вождении.

— Говоря о технических ошибках, необходимо начать со слишком грубой работы газом. Человек не учитывает специфику покрытия, не учитывает то, насколько скользко, — отметил автоэксперт в комментарии Nation News.

Еще одна ошибка связана с тем, что автомобилисты поворачивают руль не учитывая специфику скоростного режима и коэффициента сцепления с дорогой. Автоэксперт подчеркнул, что на скользких зимних покрытиях нельзя поворачивать руль резко или выворачивать его на большие углы.

Второй тип ошибок связан с резким торможением. Васильев отметил, что во время управления машиной в условиях зимы, нужно всегда думать на несколько секунд вперед, чтобы понимать, к чему приведут действия здесь и сейчас.

До этого автоэксперт назвал пять главных ошибок пешеходов, которые могут привести к ДТП.