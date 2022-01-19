«Правила написаны кровью»: названы пять главных ошибок пешеходов, которые могут привести к ДТП

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Нередко к авариям на переходе приводит невнимательность пешехода. О том, какие ошибки чаще всего совершают люди, переходя дорогу, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

Не понимают, что машина не успеет остановиться

Самое главное «оружие» пешехода — внезапность, отметил специалист.

— Чем внезапнее он появляется на дороге, тем меньше у него шансов выжить. Любая невнимательность или самоуверенность (что сейчас часто встречается) могут быть для него губительны. Особенно зимой. Наши пешеходы привыкли к тому, что их пропускают на пешеходных переходах, но зимой дороги скользкие и пешеход может не отдавать себе отчет в том, что тормозной путь автомобиля существенно больше, чем на нормальной сухой дороге, — отметил эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул: главная причина, по которой автолюбители так не жалуют велосипедистов, в том, что они внезапно оказываются на дороге и водитель не может рассчитать скорость маневра. Бегущий человек представляет примерно ту же самую опасность и для себя, и для водителя, заметил Бревдо.

Ничего не видят и не слышат

Пешеходы любят переходить дорогу в наушниках и в капюшоне, что не позволяет им вовремя увидеть машину, подчеркнул эксперт.

— Пешеход перед переходом должен убедиться в безопасности маневра. Те же правила, что нужно сначала посмотреть налево, а потом — направо, написаны кровью. Внимательность — главное условие выживания пешехода в большом городе. Даже с учетом того, что водители стали внимательнее на переходах, — рассказал специалист.

Не учитывают особенности конкретного перехода

Бревдо обратил внимание, что бывают и непредсказуемые случаи. Например, когда перед переходом припаркован крупный грузовик, который не дает пешеходу и водителю увидеть друг друга.

— Конечно, правила запрещают в таких местах ставить машину, но это не гарантирует ее отсутствие. Пешеход, внезапно появившись на переходе в пределах тормозного пути автомобиля, очень сильно рискует, если не обладает достаточно развитой системой мышления, чтобы просто выглянуть из-за этого объекта и убедиться в том, что переход безопасен, — заметил автоэксперт.

Переходят неуверенно

Бывают пешеходы, которые не знают, переходить им или не переходить дорогу, отметил специалист.

— Они ступают на дорогу, потом останавливаются, думают, что водители их не видят, потом начинают ускоряться. Это не облегчает водителю понимание ситуации. Лучше всего спокойно подойти к переходу и приостановиться, — рассказал Бревдо.

Не устанавливают зрительный контакт

При переходе дороги предельно важно убедиться в том, что водитель готов пропустить пешехода, подчеркнул эксперт.

— Водители тоже не все законопослушны. Они тоже могут в телефоне сидеть. Бывает еще: одна машина останавливается, чтобы пропустить пешехода, а водитель другой машины из-за нее этого пешехода не видит и не всегда понимает, почему она остановилась, — заметил собеседник «ВМ».

Эксперт обратил внимание, что такая ситуация характерна для многополосных дорог. В случае если в каждом направлении есть только одна полоса, такое маловероятно — разве что какой-нибудь водитель не захочет выехать на встречную полосу, резюмировал Бревдо.