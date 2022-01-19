Названы самые востребованные профессии 2022 года

Фото: Центр занятости «Моя карьера»

Эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин рассказал, какие профессии будут самыми востребованными в наступившем году.

По словам эксперта, ожидается высокий спрос на работников строительной сферы. Причем не только на вакансии, где необходим физический труд, но и на управленческие позиции.

— Из-за строительного бума и ограничений по приему на работу мигрантов будет большой спрос на линейный персонал в строительной сфере, а также и на руководящий состав для этого же сегмента рынка, — пояснил в комментарии Nation news.

Большое количество вакансий также будет в сфере общепита. Эксперт отметил, что организации сетевого питания будут соперничать друг с другом за линейный персонал.

Наиболее востребованной сферой рынка труда текущего года останется IT. Также продолжат развитие цифровые платформы, поэтому будет спрос на специалистов по коммуникациям и информационных аналитиков.

Ранее перечень приоритетных профессий утвердили в Московской области. В него вошло восемьдесят два пункта — это наиболее рекомендуемые к получению профессии.