Владимир Ефимов: более 6,5 тысячи машино-мест реализовали на электронных площадках за год

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице за 2021 год на электронных площадках реализовали более 6,5 тысячи машино-мест, что на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. Об этом в среду, 19 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Приобрести место для машины в городе можно на торгах через открытые аукционы на повышение цены, посредством публичного предложения и при помощи покупки без объявления цены.Также машино-места по преимущественному праву выкупа могут приобрести жильцы дома, где продается место, либо жители соседнего дома.

— Больше всего объектов было предложено в Северо-Западном и Восточном административных округах столицы — свыше двух тысяч. Ежегодно мы видим рост интереса к таким аукционам: если в 2020 году фиксировали на торгах 12,5 тысячи участников, то в прошлом году их стало почти 28 тысяч. Средний уровень конкуренции составил четыре участника на лот, — сообщил Ефимов.

На традиционных аукционах были реализованы более 1200 мест. Самое дорогое из них оказалось в ЦАО — здесь стоимость парковочного места составила 499 206 рублей, отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Дешевле всего приобрели машино-место в СЗАО — за 105,5 тысячи рублей, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что парковка со шлагбаумом у станции метро «Строгино» возобновила свою работу. Уточняется, что ранее на объекте велись ремонтные работы: было установлено новое оборудование и обновлена инфраструктура. Теперь заплатить за стоянку можно онлайн.