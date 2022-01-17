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Перехватывающая парковка у метро «Строгино» снова начала работать

Георгий Соланович

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Перехватывающая парковка у метро «Строгино» снова начала работать
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Парковка со шлагбаумом у станции метро «Строгино» возобновила свою работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Парковка со шлагбаумом, расположенная по адресу Строгинский бульвар, владение 14 (вблизи станции метро «Строгино»), заработала в обычном режиме, — уточнили в департаменте.

Уточняется, что ранее на объекте велись ремонтные работы: было установлено новое оборудование и обновлена инфраструктура. Теперь заплатить за стоянку можно онлайн, говорится в Telegram-канале Дептранса.

Новая парковка со шлагбаумом открылась возле железнодорожной станции «Мещерская». На ней предусмотрено 139 парковочных мест, из них 14 — для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья.

До этого сообщалось, что новая перехватывающая парковка стала доступна горожанам около станции метро «Южная» в районе Чертаново Северное. На новой парковке предусмотрено 100 парковочных мест, из которых 10 предназначены для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья.

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