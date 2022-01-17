Новая парковка со шлагбаумом появилась возле станции Мещерская

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Мещерская Карта всех событий

Новая парковка со шлагбаумом открылась возле железнодорожной станции Мещерская. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что на новой парковке предусмотрено 139 парковочных мест, из них 14 — для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья.

— На парковке действует тариф: 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее — бесплатно (при непрерывной парковке), — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что новая перехватывающая парковка стала доступна горожанам около станции метро «Южная» в районе Чертаново Северное. На новой парковке предусмотрено 100 парковочных мест, из которых 10 предназначены для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья.

В декабре сообщалось, что бесплатный паркинг появился в районе Коптево на севере Москвы на месте объекта самовольного строительства. Автостоянку оборудовали на улице Новая Ипатовка. До этого здесь располагались нелегальные автосервис и пункт оформления машин в ремонт.