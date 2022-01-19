Эксперт рассказала, какие ошибки совершают начинающие блогеры

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О том, какие ошибки совершают начинающие блогеры, рассказала SMM-специалист, наставник экспертов и предпринимателей по личному бренду и развитию Instagram-аккаунтов Юлия Майер.

На первом месте, по ее словам, стоит отсутствие системы и плана: важно создать стратегию развития. Блогер должен четко понимать, для кого и зачем делает контент, как сделать его продажу не раздражающей для подписчиков.

Ошибкой станет и ведение блога без демонстрации доказательств экспертности. В аккаунте должны быть показаны результаты, кейсы, публикации в СМИ, дипломы, сертификаты, отзывы о работе.

Специалист добавила, что блогер — личность публичная. Поэтому нужно помнить еще одно правило — необходимо тщательно следить за своими словами. Иногда одно неосторожное слово или необдуманное высказывание может поставить крест на вашем бренде, передает ФАН.

Майер также отметила, что не стоит забывать об общении с подписчиками. С людьми надо контактировать: отвечать на сообщения, вести прямые эфиры и интерактивы.

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