Главный инфекционист Москвы рассказала, какие препараты принимать при признаках «омикрона»

Фото: Из личного архива Светланы Сметаниной

При первых признаках заражения штаммом коронавируса «омикрон» необходимы обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты. Об этом в среду, 19 января, заявила главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

— В связи с ростом числа случаев заболевших уже можно делать первые осторожные выводы по течению инфекции, вызванной новым штаммом. Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни, — передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что начало болезни сопровождается интоксикацией, головной и мышечной болями, а также высокой температурой. С ними помогут справиться не менее двух литров жидкости в сутки, мониторинг температуры тела и при необходимости прием жаропонижающих препаратов, среди которых ибупрофен или парацетамол.

Обратиться к врачу стоит, если температура превышает отметку 38 градусов более трех дней и не снижается. Чтобы уменьшить першение в горле, рекомендуется использовать средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, осуществлять полоскания на основе трав или хлоргексидина.

Для облегчения насморка специалист советует капать сосудосуживающие капли и промывать нос на основе морской воды. Они продаются без рецепта и есть в каждой аптеке. Также она рекомендует противовирусные препараты, среди которых интерферон-альфа в виде капель, спреев (гриппферон, генферон лайт и другие). Они помогут снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни.

Кроме того, она не рекомендует сразу начинать прием антибиотиков. Необходимо назначение их врачом. Сметанина также советует соблюдать элементарные гигиенические меры.

До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, которые имеют слабый иммунитет, могут столкнуться с тяжелым течением болезни при «омикрон»-штамме коронавирусной инфекции. Он также заверил, что говорить об однозначно более легком течении заболевания при этом варианте COVID-19 неправильно.