Гинцбург объяснил, почему нельзя считать «омикрон» более легким штаммом

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Люди, которые имеют слабый иммунитет, могут столкнуться с тяжелым течением болезни при «омикрон»-штамме коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 19 января, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также заверил, что говорить об однозначно более легком течении заболевания при этом варианте COVID-19 — неправильно.

— По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80 процентов вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение, — отметил специалист.

При этом он пояснил, что тех, кто вакцинировался препаратом «Спутник V», такая проблема вообще не коснется, передает РИА Новости.

7 января Гинцбург сообщил, что если в течение полугода удастся пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции 70 процентам населения, то пандемия COVID-19 будет близка к завершению. Однако если люди будут прививаться медленными темпами, то заболеваемость будет продолжаться до бесконечности.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что после распространения штамма коронавируса «омикрон» в мире могут появиться новые варианты вируса. Генеральный директор организации добавил, что течение болезни при штамме «омикрон» хоть и считается легким, однако заболевание само по себе серьезное — «омикрон», как и другие штаммы, может приводить к госпитализациям и к смертям.