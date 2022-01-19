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Онлайн-заявку на экспресс-тест на коронавирус можно оформить в столице

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Онлайн-заявку на экспресс-тест на коронавирус можно оформить в столице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве можно заранее подать онлайн-заявку на экспресс-тест на коронавирус. Количество прошедших тестирование людей с начала 2021 года увеличилось в два раза. Об этом в среду, 19 января, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

— Всего в Москве уже почти полмиллиона человек прошли быструю диагностику на ковид. В ноябре прошлого года мы создали возможность заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест на сайте emias.info и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», — рассказала она.

Онлайн-заявку на экспресс-тест на коронавирус можно оформить в столице Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Для получения заявки необходимо заполнить личные данные и предъявить полученный после этого QR-код в пункте экспресс-тестирования. Тестирование доступно для всех желающих.

Результат не является окончательным, поэтому после получения положительного теста у человека дополнительно возьмут ПЦР-тест и попросят остаться дома до получения его результата, передает официальный сайт мэра Москвы.

Онлайн-заявку на экспресс-тест на коронавирус можно оформить в столице

До этого главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина заявила, что при первых признаках штамма коронавируса «омикрон» необходимы обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты. Она отметила, что начало болезни сопровождается интоксикацией, головной и мышечной болями, а также высокой температурой. С ними помогут справиться не менее двух литров жидкости в сутки, мониторинг температуры тела и, при необходимости, прием жаропонижающих препаратов, среди которых ибупрофен или парацетамол.

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