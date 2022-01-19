Онлайн-заявку на экспресс-тест на коронавирус можно оформить в столице

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве можно заранее подать онлайн-заявку на экспресс-тест на коронавирус. Количество прошедших тестирование людей с начала 2021 года увеличилось в два раза. Об этом в среду, 19 января, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

— Всего в Москве уже почти полмиллиона человек прошли быструю диагностику на ковид. В ноябре прошлого года мы создали возможность заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест на сайте emias.info и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», — рассказала она.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Для получения заявки необходимо заполнить личные данные и предъявить полученный после этого QR-код в пункте экспресс-тестирования. Тестирование доступно для всех желающих.

Результат не является окончательным, поэтому после получения положительного теста у человека дополнительно возьмут ПЦР-тест и попросят остаться дома до получения его результата, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина заявила, что при первых признаках штамма коронавируса «омикрон» необходимы обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты. Она отметила, что начало болезни сопровождается интоксикацией, головной и мышечной болями, а также высокой температурой. С ними помогут справиться не менее двух литров жидкости в сутки, мониторинг температуры тела и, при необходимости, прием жаропонижающих препаратов, среди которых ибупрофен или парацетамол.