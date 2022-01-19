Карту приютов для бездомных животных создали в Подмосковье

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Подмосковные приюты для бездомных животных нанесли на карту. Все желающие могут узнать адреса приютов на официальном сайте регионального правительства. На карте представлена вся необходимая контактная информация об учреждениях.

Специалисты сообщили, что в Московской области численность бездомных кошек и собак регулируют по системе ОСВВ. Сначала животных отлавливают, затем стерилизуют и вакцинируют, после чего отпускают. Все операции осуществляют за счет бюджетных средств.

Защитники животных и ветврачи напомнили жителям региона о важности стерилизации питомцев и недопустимости их оставления на улице.

Эксперты отмечают, что часть кошек и собак, у которых когда-то были хозяева, к сожалению, оказывается на улице. Некоторые из них оказываются в приютах и затем попадают к новым хозяевам, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что сервис «Поиск пропавших и найденных животных» вернул домой уже более 150 питомцев. Сервис является совместным проектом Департамента информационных технологий и Комитета ветеринарии Москвы.