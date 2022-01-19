Собянин подписал постановление о бесплатном проезде второго родителя в многодетных семьях

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице разрешен бесплатный проезд на общественном транспорте для второго родителя в многодетных семьях. В том числе и на пригородных электричках. Соответствующее постановление в среду, 19 января, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также пользоваться льготой смогут и дети из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет, даже если они не учатся в образовательных учреждениях. До изменения право на бесплатный проезд имел только один из родителей, а детям с 16 до 18 продлевали право только при действующем обучении.

Воспользоваться льготой можно с помощью социальной карты москвича, которую оформят в любом МФЦ. Для тех, кто получает такую карту впервые, необходимо подать онлайн-заявление о получении льготного статуса многодетной семьи города Москвы на портале mos.ru.

До этого сообщалось, что более 1,3 миллиона карт москвича выпустили в столице за минувший год. Такие карты выдают пенсионерам, ветеранам, студентам, школьникам, многодетным семьям, молодым мамам и другим категориям граждан. Льготой можно воспользоваться при оплате проезда в столичном транспорте или услуг ЖКХ, а также во время записи к специалисту в инфоматах поликлиник и больниц.