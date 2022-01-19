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Депутат Мособлдумы назвал преимущества программы школьного туризма

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат Мособлдумы назвал преимущества программы школьного туризма
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Реализация программы школьного туризма в Московской области может дать экономические и социальные преимущества. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

В этом году в стране стартует новая федеральная туристическая программа по школьному туризму. В ней примут участие свыше восемнадцати тысяч детей из подмосковных школ.

— Меня несомненно радует тот факт, что Московская область вошла в один из 18 российских регионов, в которых разрабатываются специальные туристические пакеты для школьников, — отметил Маликов.

Депутат назвал экономические преимущества программы школьного туризма. Они заключаются в том, что чаще всего поездки циклично повторяются из года в год, а это значительно облегчает планирование бизнеса, передает РИАМО.

Он добавил, что с социальной точки зрения это возможность для личностного роста, развития кругозора и также возможность для детей познакомиться с культурным многообразием нашей страны.

Маликов добавил, что на территории Московской области расположено большое количество уникальных архитектурных сооружений, музеев, креативных площадок, которые стоит посетить детям.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» поручил губернаторам развивать школьный туризм.

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