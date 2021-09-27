Владимир Путин постановил губернаторам регионов развивать туризм в школах

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» поручил губернаторам развивать школьный туризм. Об этом стало известно в понедельник, 27 сентября.

Лидер государства отметил, что главам регионов необходимо также продумать туристические детские маршруты, которые познакомят школьников с историей, культурой и обычаями страны.

— Рекомендовать органам государственной власти субъектов обеспечить поддержку школьного познавательного туризма, предусмотрев формирование в каждом субъекте РФ маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие, — заявил Владимир Путин.

Помимо этого, президент РФ поручил выделить 500 миллионов рублей из государственного бюджета на развитие и поддержку центра «Океан», передает РИА Новости.

В понедельник, 27 сентября, в ходе подведения результатов заседания президиума Государственного совета стало известно о поручении Владимира Путина на государственном уровне регулировать оборот информационного контента для детей в интернете.

Соответствующее предложение лидер государства направил в Кабинет министров и Государственный совет.