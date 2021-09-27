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Владимир Путин постановил регулировать информационный контент для детей в интернете

Виктория Сикерина

Общество
Владимир Путин постановил регулировать информационный контент для детей в интернете
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил на государственном уровне регулировать оборот информационного контента для детей в интернете. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили на официальном сайте Кремля.

Соответствующее поручение лидер государства направил в Кабинет министров и Государственный совет.

— (Продумать вопрос) об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — написали на сайте в ходе подведения итогов заседания президиума Государственного совета, которое состоялось 25 августа 2021 года.

Ранее Владимир Путин поручил создать телевизионное шоу «Учитель года» и продумать его финансирование. По его мнению, такая мера позволит лучше и шире освещать проводимый в России конкурс педагогов и развивать его.

Также в понедельник, 27 сентября, президент РФ предложил сократить количество контрольных и проверочных работ для учеников школ, чтобы обеспечить «обоснованный режим контроля знаний».

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