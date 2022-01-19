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Диетолог перечислил продукты, которые помогают сохранить хорошее настроение

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог перечислил продукты, которые помогают сохранить хорошее настроение
Фото: Pixabay

Позитивный настрой человека — залог работоспособности и здоровья. Диетолог Марина Макиша перечислила продукты питания, которые помогают сохранить хорошее настроение.

Специалист отметила, что черный горький шоколад с содержанием какао-бобов до 80 процентов оказывает положительное влияние на самочувствие. При этом не стоит переусердствовать с этим продуктом. Достаточно ежедневно употреблять порядка 20–30 граммов.

Медик вспомнила исследование ученых из Австралии о пользе горького шоколада. По ее словам, его антиоксидантные и полифенольные свойства стабилизируют кишечную микрофлору и влияют на эмоциональное состояние из-за выработки до 95 процентов серотонина.

Помимо этого, зелень и кисломолочные продукты за счет клетчатки и других веществ также благоприятно влияют на пищеварительную систему, а значит, улучшают настроение.

Также Макиша посоветовала включить в рацион чай с ромашкой, сельдерей, морковь, индейку и цельнозерновые крупы. Эти продукты также оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние человека, передает «МК».

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, почему не стоит часто употреблять полуфабрикаты, которые пользуются популярностью у многих россиян.

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