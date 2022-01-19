Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рафик Загрутдинов сообщил, что новый учебный корпус построят на улице Правды

Михаил Алимов

Город
Рафик Загрутдинов сообщил, что новый учебный корпус построят на улице Правды
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Правды Карта всех событий

В Москве в 2023 году появится новый учебный корпус. Его построят во владении 1а на улице Правды. Об этом в среду, 19 января, заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— Выполнено устройство фундаментной плиты здания учебного корпуса на улице Правды в районе Беговой. Завершить строительные работы планируется в 2023 году, — рассказал он.

По его словам, корпус рассчитан на 200 школьных и 200 дошкольных мест. Застройщиком выступает АНО «РСИ». В школьной части корпуса расположатся кабинеты учителя логопеда и педагога-психолога, пищеблок полного производственного цикла, медицинский блок, восемь учебных кабинетов, игровая продленного дня с возможностью организации спальных мест для первого класса, две игровые продленного дня для вторых–четвертых классов, два кабинета иностранного языка. Также там появятся библиотека с зоной читательских мест, медиатека с учительским сектором и спортивный зал, трансформируемый в актовый зал (с телескопической системой кресел).

В дошкольном блоке будет восемь групповых ячеек — помещений с раздвижной трансформируемой перегородкой, каждая из которых включает спальню, буфет, игровую, кабинеты логопеда и педагога-психолога. На первом этаже будут размещены одна группа для детей от четырех до пяти лет и две группы для детей трех–четырех лет с самостоятельными выходами на игровые площадки. На втором этаже будет одна группа для детей от четырех до пяти лет и две группы для детей от пяти до шести лет. На третьем этаже — две группы для детей от шести до семи лет. В блоке разместят музыкальный и спортивный залы, а также помещения для кружков и развивающих занятий.

До этого сообщалось, что в столице до конца 2022 года достроят новый корпус Московского авиационного института (МАИ) в районе Кунцево. Он находится в шаговой доступности от станции метро «Молодежная» в доме № 3 на Оршанской улице.

Читайте также:
Строительство Образование Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте