Рафик Загрутдинов сообщил, что новый учебный корпус построят на улице Правды

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Правды Карта всех событий

В Москве в 2023 году появится новый учебный корпус. Его построят во владении 1а на улице Правды. Об этом в среду, 19 января, заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— Выполнено устройство фундаментной плиты здания учебного корпуса на улице Правды в районе Беговой. Завершить строительные работы планируется в 2023 году, — рассказал он.

По его словам, корпус рассчитан на 200 школьных и 200 дошкольных мест. Застройщиком выступает АНО «РСИ». В школьной части корпуса расположатся кабинеты учителя логопеда и педагога-психолога, пищеблок полного производственного цикла, медицинский блок, восемь учебных кабинетов, игровая продленного дня с возможностью организации спальных мест для первого класса, две игровые продленного дня для вторых–четвертых классов, два кабинета иностранного языка. Также там появятся библиотека с зоной читательских мест, медиатека с учительским сектором и спортивный зал, трансформируемый в актовый зал (с телескопической системой кресел).

В дошкольном блоке будет восемь групповых ячеек — помещений с раздвижной трансформируемой перегородкой, каждая из которых включает спальню, буфет, игровую, кабинеты логопеда и педагога-психолога. На первом этаже будут размещены одна группа для детей от четырех до пяти лет и две группы для детей трех–четырех лет с самостоятельными выходами на игровые площадки. На втором этаже будет одна группа для детей от четырех до пяти лет и две группы для детей от пяти до шести лет. На третьем этаже — две группы для детей от шести до семи лет. В блоке разместят музыкальный и спортивный залы, а также помещения для кружков и развивающих занятий.

До этого сообщалось, что в столице до конца 2022 года достроят новый корпус Московского авиационного института (МАИ) в районе Кунцево. Он находится в шаговой доступности от станции метро «Молодежная» в доме № 3 на Оршанской улице.