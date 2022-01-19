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В России выявили 33 899 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 33 899 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние сутки в 85 регионах России выявили 33 899 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 19 января.

При этом 15,9 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни.

В России выявили 33 899 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 8795 случаев инфицирования COVID-19.

За прошедшие 24 часа в РФ от коронавируса скончались 698 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 22 920 пациентов.

В России выявили 33 899 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего за время пандемии в стране заболели коронавирусом 10 899 411 человек. За весь период распространения инфекции от COVID-19 скончались 323 376 граждан, подытожили в оперштабе.

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Накануне замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что заболевание штаммом коронавируса «омикрон» может проявляться у жителей России иначе, нежели у иностранцев. По ее словам, к «омикрону» не стоит относиться легкомысленно, ссылаясь на то, что течение болезни проходит легче, нежели было при других вариантах инфекции. Руженцова заверила, что на течение заболевания в определенном регионе может влиять климат, особенности генетики среди населения, а также привычки в питании у людей.

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