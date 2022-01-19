Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Российские сотовые операторы планируют увеличить цену архивных тарифов

Виктория Сикерина

Общество
СМИ: Российские сотовые операторы планируют увеличить цену архивных тарифов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российские сотовые операторы могут поднять цену архивных тарифов в начале текущего года. Также решение приняли «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2. Об этом стало известно в среду, 19 января.

По данным источников на рынке связи, оператор «Вымпелком» изменит тарифные планы в скором времени. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании. Однако специалисты уверили, что заранее предупредят абонентов о подорожании части архивных тарифов.

В феврале «МегаФон» планирует увеличить стоимость тарифов. Вслед за оператором это сделает и Tele2. В данных компаниях ситуацию отказались прокомментировать.

Аналитики подчеркнули, что такая ситуация на рынке связи нормальна. Они отметили, что операторы часто оптимизируют тарифы, так как они становятся им невыгодны, передает «Коммерсантъ».

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в конце декабря опубликовало данные последних измерений в мобильных сетях сотовых операторов в столице и области. В Москве продолжает лидировать «МегаФон» со средней скоростью передачи данных абоненту, равной 56,1 Мбит/с, в Московской области результаты у «МегаФона» и МТС почти равны (41,2 и 41,3 Мбит/с соответственно). По уровню стабильности (пинг) все сети показывают схожий результат и в Москве, и в области.

Читайте также:
Цены Сотовая связь Тарифы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте