СМИ: Российские сотовые операторы планируют увеличить цену архивных тарифов

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Российские сотовые операторы могут поднять цену архивных тарифов в начале текущего года. Также решение приняли «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2. Об этом стало известно в среду, 19 января.

По данным источников на рынке связи, оператор «Вымпелком» изменит тарифные планы в скором времени. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании. Однако специалисты уверили, что заранее предупредят абонентов о подорожании части архивных тарифов.

В феврале «МегаФон» планирует увеличить стоимость тарифов. Вслед за оператором это сделает и Tele2. В данных компаниях ситуацию отказались прокомментировать.

Аналитики подчеркнули, что такая ситуация на рынке связи нормальна. Они отметили, что операторы часто оптимизируют тарифы, так как они становятся им невыгодны, передает «Коммерсантъ».

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в конце декабря опубликовало данные последних измерений в мобильных сетях сотовых операторов в столице и области. В Москве продолжает лидировать «МегаФон» со средней скоростью передачи данных абоненту, равной 56,1 Мбит/с, в Московской области результаты у «МегаФона» и МТС почти равны (41,2 и 41,3 Мбит/с соответственно). По уровню стабильности (пинг) все сети показывают схожий результат и в Москве, и в области.