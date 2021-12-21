Мобильный интернет в столице в 1,8 раза быстрее, чем в среднем по России

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Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily опубликовало данные последних измерений в мобильных сетях сотовых операторов в столице и области. В Москве продолжает лидировать «МегаФон» со средней скоростью передачи данных абоненту, равной 56,1 Мбит/с, в Московской области результаты у «МегаФона» и МТС почти равны (41,2 и 41,3 Мбит/с соответственно). По уровню стабильности (пинг) все сети показывают схожий результат и в Москве, и в области.

За год средняя скорость в Москве по направлению к абоненту выросла на 4 Мбит/с — до 40 Мбит/с. Если сравнивать с данными по России, которые были получены агентством в ноябре этого года, то показатель в 1,8 раза выше, чем по стране.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily расширяет спецпроект «Качество связи», включив туда данные своего приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус». С помощью «Мегабитуса» TelecomDaily может определять средний уровень скорости по России, а также в больших городах.

Данные в рамках исследования были собраны в течение IV квартала 2021 года на основе нескольких десятков тысяч замеров, включая измерения по приложению и с помощью сертифицированного оборудования. По приложению результаты включают обезличенные данные. Один и тот же абонент мог запускать «Мегабитус» дома, в офисе, в магазине, на даче и так далее.

По средней скорости передачи данных абоненту (просмотр контента, серфинг по сайтам) «МегаФон» продолжает удерживать первую позицию в столичном регионе. Показатель «МегаФона» — 56,1 Мбит/с (55,1 Мбит/с в 2020 году) против 43,1 у МТС (34,6 Мбит/с в 2020 году). «Билайн» обеспечивает скорость на уровне 40,2 Мбит/с (30,2 Мбит/с в 2020 году), Tele2 — 25 Мбит/с (23 Мбит/с в 2020 году).

Одинаковый пинг, который отвечает за стабильность (чем ниже значение, тем качественнее результат), отмечен у трех операторов: у МТС, «МегаФона» и «Билайна» он равняется 44, у Tele2 — 46.

По средней скорости передачи данных абоненту (просмотр контента, серфинг по сайтам) в Московской области лидируют МТС (41,3 Мбит/с) и «МегаФон» (41,2 Мбит/с). Далее идут «Билайн» со скоростью 36 Мбит/с и Tele2 — 27,5 Мбит/с. Таким образом, две компании предоставляют скорости выше средней.