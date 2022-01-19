Пластический хирург назвал эффективный способ убрать брыли без операции
Пластический хирург Андрей Якобчук рассказал, как можно убрать брыли без оперативного вмешательства.
Доктор отметил, что благодаря современным методикам косметологии подтянуть кожу можно без участия хирурга.
— Есть несколько способов, как мы можем обмануть природу. Если у женщины есть короткий подбородок, мы можем добавить объем в него филлерами, а также в углы нижней челюсти. Тем самым кожа подтягивается. Но это визуальный обман, — рассказал врач в новом выпуске на Youtube-канале «Клачт онлайн».
Второй способ — липолитики. Благодаря им жир, который скапливается в брыли, растворяется. При этом есть и другие аппаратные процедуры: всевозможные лазерные подтяжки, радиоволновые лифтинги. Все они направлены на то, чтобы кожа подтянулась.
— Эти процедуры имеют место только в ограниченных случаях и только для девушек, у которых обнаружены первые признаки старения.
Пластический хирург назвал самые опасные для здоровья бьюти-процедуры. По его словам, даже самые безобидные процедуры могут сильно навредить человеку.