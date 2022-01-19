Пластический хирург назвал эффективный способ убрать брыли без операции

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Пластический хирург Андрей Якобчук рассказал, как можно убрать брыли без оперативного вмешательства.

Доктор отметил, что благодаря современным методикам косметологии подтянуть кожу можно без участия хирурга.

— Есть несколько способов, как мы можем обмануть природу. Если у женщины есть короткий подбородок, мы можем добавить объем в него филлерами, а также в углы нижней челюсти. Тем самым кожа подтягивается. Но это визуальный обман, — рассказал врач в новом выпуске на Youtube-канале «Клачт онлайн».

Второй способ — липолитики. Благодаря им жир, который скапливается в брыли, растворяется. При этом есть и другие аппаратные процедуры: всевозможные лазерные подтяжки, радиоволновые лифтинги. Все они направлены на то, чтобы кожа подтянулась.

— Эти процедуры имеют место только в ограниченных случаях и только для девушек, у которых обнаружены первые признаки старения.

Пластический хирург назвал самые опасные для здоровья бьюти-процедуры. По его словам, даже самые безобидные процедуры могут сильно навредить человеку.