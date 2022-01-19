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Андрей Бочкарев сообщил, что пешеходный мост через реку Яуза готов на 80 процентов

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев сообщил, что пешеходный мост через реку Яуза готов на 80 процентов
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, метро Электрозаводская Карта всех событий

Специалисты на 80 процентов завершили строительство переходного моста между Рубцовской и Семеновской набережными через реку Яуза в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 19 января.

Он отметил, что сооружение возводят в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» на востоке города.

Заммэра добавил, что строители закончили остекление моста на 75 процентов. В настоящее время они устанавливают алюминиевые ламели.

— Общую готовность архитектурной отделки оцениваем на четверть. Также готовы служебные проходы для внешнего обслуживания сооружения, завершаются отделочные работы по облицовке полов из гранитной плитки и гранитной облицовке фасадов. Начался монтаж двух лифтов для маломобильных граждан, — добавил он.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов подчеркнул, что длина объекта составит 88 метров.

— Для соблюдения температурно-влажностного режима работ в зимний период на объекте обустроены технологические укрытия. Кроме того, более чем на 80 процентов завершены работы по восстановлению набережной, уже идет благоустройство прилегающей территории, — говорится в сообщении.

В конце декабря стало известно, что градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект строительства пешеходного моста через реку Яузу в районе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана.

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