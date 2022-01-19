«Мама родная не узнает»: звезда «Кривого зеркала» рассказал о жизни после похудения

Фото: instagram/morozov_artist

Юморист Александр Морозов, которому удалось похудеть со 140 до 66 килограммов, стал гостем ток-шоу на Первом канале, где он рассказал, как изменилась его жизнь посте такого заметного преображения.

Комик никогда не скрывал, что добиться таких результатов ему удалось при помощи операции по шунтированию желудка, так как диеты и спорт не приносили нужного эффекта.

Свою преобразившуюся фигуру артист без стеснения продемонстрировал в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят». Он рассказал, что его похудение имело двоякое последствие. С одной стороны, он начал пользоваться повышенным вниманием со стороны противоположного пола, с другой — его перестали узнавать родные и близкие, в том числе собственная мать.

— Утром, когда просыпалась, от меня шарахалась: «Ты сам на себя не похож, какой-то чужой мужик». Так что даже мама родная не узнает, — рассказал юморист.

Морозов признался, что с новой внешностью у него изменилось и внутреннее самоощущение.

— Иногда я на себя смотрю и не узнаю: я пока привыкаю к себе новому, — отметил он.

Весной прошлого года юморист перенес операцию, в ходе которой ему удалили лишнюю кожу, появившуюся у него после стремительного похудения.