Петербуржцам объяснили, как избежать переплаты за коммунальные услуги

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Жители Петербурга периодически сталкиваются с такой проблемой, как неправильно указанные в квитанции суммы оплаты за коммунальные услуги. Руководитель регионального центра в Санкт-Петербурге НП «ЖКХ Контроль» Алла Бредец рассказала, что делать, если в квитанции указана неверная сумма и как избежать переплат.

Если вопрос касается жилищных услуг, услуг за текущий ремонт и управление многоквартирным домом, то плательщик должен будет обратиться в свою управляющую организацию. Ее реквизиты можно найти на платежном документе.

Если вопрос касается начисления оплаты за капремонт, то обращаться нужно в Фонд капитального ремонта.

Она также добавила, что в Петербурге планируют создать общий информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ для объединения платежных счетов. Жители города будут единую получать платежку за свет, коммунальные услуги и капремонт, передает издание «Невские новости».

Ранее стало известно, что в Подмосковье не допустили чрезвычайных ситуаций в сфере ЖКХ на праздниках. Все проблемы были устранены в кратчайшие сроки дежурными аварийными бригадами.