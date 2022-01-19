Три новостройки по реновации введут в эксплуатацию в Зеленограде до конца года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, 1936 Карта всех событий

В Зеленограде до конца 2022 года введут в эксплуатацию три новостройки по реновации. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

— В Зеленограде для переселения по программе реновации в этом году введут в эксплуатацию три жилых дома по адресам: Георгиевский проспект, корп. 1936, Солнечная аллея, вл. 936 и 935, — передает слова главы департамента Рафика Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Все здания соответствуют качественным стандартам реновации. Их оснастят остекленными балконами, лоджиями в квартирах. Оборудуют системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре и пожарной сигнализацией.

По словам Загрутдинова, еще три новостройки в округе проектируются. Всего в ЗелАО введены в эксплуатацию три дома по реновации. Для переселения жителей подобраны девять стартовых площадок, в новостройки на которых переедут жители 34 домов.

До этого сообщалось, что переселение в 11 новостроек по программе реновации жилищного фонда планируется начать в первом квартале текущего года. Около 4,5 тысячи жителей города получат в них новые квартиры.