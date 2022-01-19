Подмосковные власти продлили режим удаленной работы до 25 февраля

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Власти Московской области продлили режим удаленной работы для 30 процентов работников до 25 февраля. Об этом говорится в постановлении на сайте правительства Подмосковья.

— Чтобы облегчить нагрузку медикам, заботящимся о здоровье жителей Подмосковья, и остановить распространение «омикрона», в регионе до 25 февраля 2022 года сохраняется обязанность работодателей перевести на удаленную работу 30 процентов численности работников без учета привитых и переболевших, — говорится в сообщении.

Администрация области также постановила перевести в онлайн всех сотрудников старше 60-летнего возраста и граждан, которые имеют хронические заболевания.

Всем указанным группам лиц также рекомендовано соблюдать домашний режим.

Накануне действие домашнего режима для пенсионеров продлили в Москве до 1 апреля 2022 года на фоне массового распространения агрессивной мутации коронавируса «омикрон». Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 18 января.

13 января заместитель президента РАО, академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что переводить работников на удаленный режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции можно порекомендовать уже сейчас, однако это нельзя назвать локдауном. Он уточнил, что если человек начал чувствовать такие симптомы, как заложенный нос и недомогание, выходить в офис не стоит. В этом вопросе работодателям стоит идти на уступки.