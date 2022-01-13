Онищенко посоветовал компаниям переводить сотрудников на удаленку

Фото: Пресс-служба Госдумы

Переводить работников на удаленный режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции можно порекомендовать уже сейчас, однако это нельзя назвать локдауном. Об этом в четверг, 13 января, заявил заместитель президента РАО, академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

— Можно, конечно, уже сейчас рекомендовать перевод на удаленную работу. Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он уточнил, что если человек начал чувствовать такие симптомы, как заложенный нос и недомогание, выходить в офис не стоит. В этом вопросе работодателям стоит идти на уступки.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока никто не может сказать, потребуется ли вводить в России локдаун из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Он также добавил, что уровень заболеваемости будет расти из-за специфики штамма.

При этом депутат Госдумы Дмитрий Хубезов позже уточнил, что новый локдаун возможен в России, если ежедневно будет фиксироваться более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом.