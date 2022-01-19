Москвичам рассказали о погоде в выходные

снег, снегопад, вечер, метель, погода, прогноз погоды, ветер / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице в выходные ожидаются морозные ночи и небольшой снег. Об этом в среду, 19 января, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

— В выходные такой хорошей погоды, как сегодня, не будет. Погоду будет определять новый атлантический циклон, он идет по траектории ныряющего циклона, в Псковской области, мы будем находиться вблизи его центра. 22 января облачная погода, больше снега будет в ночь на субботу, днем небольшой снег, — передает ее слова РИА Новости.

Синоптик отметила, что в ночное время суток в субботу будет от минус 10 до минус 15 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в минус три-пять градусов. По Московской области температура до минус восьми.

В воскресенье атмосферное давление подрастет. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Ночью в Москве будет минус 8-13 градусов, дневная температура — минус 5-7.

До этого сообщалось, что в среду, 19 января, погоду в столичном регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. При облачной c прояснениями погоде местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус десять–восемь градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне двенадцати–семи градусов мороза.