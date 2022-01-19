Капитальный ремонт завершился в доме семьи Орлик в центре столицы

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Специалисты закончили капитальный ремонт доходного дома семьи Орлик в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта по городу в среду, 19 января.

В учреждении отметили, что объект расположился на Садовой-Спасской улице.

— Фасад тщательно расчистили и устранили все сколы кирпичной кладки, восстановили все швы. Завершающим этапом стало нанесение штукатурного слоя. Также капитально отремонтированы крыша дома и подъезд. Заменена сеть электроснабжения, — заявили в пресс-службе.

Помимо этого строители заменили системы водоснабжения и теплоснабжения, передает агентство городских новостей «Москва».

15 января сообщалось, что капитальный ремонт дома причта Иерусалимского патриаршего подворья на Арбате подошел к концу. Рабочие тщательно привели в порядок декоративные элементы здания и заполнили выветренные швы. Позже дом был оштукатурен. Специалисты вернули ему исторический облик и цвет.

Доходный дом Иерусалимского патриаршего подворья располагается по адресу Филипповский переулок, дом 18. Здание было возведено в 1905 году.