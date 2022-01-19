Потащил в подъезд: житель Иркутска попытался украсть шестилетнего ребенка

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Похитителя шестилетнего ребенка в Иркутске остановили местные жители. Об этом в среду, 19 января, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным СМИ, 29-летняя жительница города И. Плужникова возвращалась домой из магазина вместе со своим сыном. Ребенок попросил проследовать домой через детскую площадку. В один момент к мальчику подошел мужчина и потащил его в ближайший подъезд. Эту картину заметили воспитательницы рядом стоящего детсада.

В итоге мальчику удалось освободиться от похитителя и добежать до матери. По факту случившегося она написала заявление в полицию.

Правоохранители задержали злоумышленника и установили, что им является 47-летний житель соседнего дома. Ранее подозреваемый уже был судим за кражу, угрозу убийством, а также за хранение оружия.

Мужчина также является инвалидом второй группы и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

15 января ранее судимый мужчина убил полуторагодовалого ребенка в городе Кисловодске. Тело малыша обнаружили на лестничной клетке одного из общежитий города. По данным следствия, утром родители ребенка оставили его с няней, которая проживала с 54-летним мужчиной в общежитии. Сожитель женщины нанес малышу несколько ножевых ранений, отчего ребенок скончался. Мотив предполагаемого убийцы пока неизвестен.