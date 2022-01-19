Нутрициолог Ковиненко назвала самые полезные масла для организма

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Масла со среднецепочечными триглицеридами (МСТ) благотворно отражаются на метаболизме и работе кишечника, а также понижают уровень холестерина. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Ковиненко.

По ее словам, такое масло быстро усваивается, при этом не откладывается в жировые запасы.

— Масло МСТ благотворно сказывается на метаболизме, снижает аппетит и налаживает работу ЖКТ, снижает холестерин и помогает усвоению магния и кальция, является антиоксидантом и укрепляет иммунитет, — рассказала эксперт.

По словам специалиста, научно подтверждено, что употребление растительных масел вместо животных жиров позволяет уменьшить количество проблем со здоровьем.

Ковиненко порекомендовала использовать для жарки твердые масла, такие как кокосовое, масло гхи (прошедшее процесс топления сливочное масло) или утиный жир. Заправлять салаты нужно сыродавленными или живыми маслами, так как при их изготовлении используют дубовые прессы, и они не окисляются, так как не контактируют с металлом.

— Их не нагревают, поэтому это абсолютно натуральный продукт с сохранением пользы от самой природы, — приводит слова нутрициолога РИА Новости.

Подобные масла изготавливают из косточек, орехов или семян. К ним относятся масло виноградной косточки, миндаля, кедрового, грецкого орехов, а также льняное масло.

Пользу приносят также масла холодного отжима, они имеют на бутылках пометку extra virgin.

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