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Перехватывающая парковка появилась около станции столичного метро «Марьино»

Михаил Алимов

Город
Перехватывающая парковка появилась около станции столичного метро «Марьино»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Люблинская улица, 165 Карта всех событий

В Москве возле станции метро «Марьино» открылась новая перехватывающая парковка. Там можно бесплатно оставить машину с 05:30 до 02:00 при условии пересадки на общественный транспорт — необходимо совершить не менее двух поездок на метро, МЦК и МЦД, первая из которых должна быть от станции «Марьино».

Парковка № 9144 рассчитана на 38 машин, из которых пять — для людей с ограниченными возможностями. Она расположена у дома № 165 на Люблинской улице.

Если водитель не планирует пользоваться общественным транспортом, то парковка платная и производится по следующим тарифам: с 06:00 до 22:00 — 50 рублей в час, с 22:00 до 06:00 — 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее — бесплатно (при непрерывной парковке), передает официальный сайт мэра Москвы.

На все вопросы о парковках горожанам ответят в контакт-центре «Московского транспорта» по телефонам 3210 (с мобильного) или +7 (495) 539-54-54.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице за 2021 год на электронных площадках реализовали более 6,5 тысячи машино-мест, что на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. Приобрести место для машины в городе можно на торгах через открытые аукционы на повышение цены, посредством публичного предложения и при помощи покупки без объявления цены. Также машино-места по преимущественному праву выкупа могут приобрести жильцы дома, где продается место, либо жители соседнего дома.

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