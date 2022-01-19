«Ушел кусочек солнца»: коллега Михаила Зеленского высказался на его похоронах

Фото: РИА Новости

Журналист Андрей Максимов посетил похороны коллеги Михаила Зеленского. Он отметил, что телеведущий был по-настоящему добрым и светлым человеком

— Ощущение, что ушел кусочек солнца, — поделился он.

Также на траурную церемонию пришел близкий друг Зеленского, ведущий программ на телеканале «Россия-1» Эрнес Мацкявичюс. Журналист рассказал, что зрители искренне любили и уважали его. Также Мацкявичюс выразил сожаление, что друг не успел при жизни сделать многое из задуманного.

— Сегодня, когда я покупал цветы, продавщица сразу поняла, куда я иду. И попросила положить цветы от нее, — передает издание Teleprogramma его слова.

12 января стало известно о смерти бывшего ведущего программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Михаила Зеленского. Ему было 46 лет. Журналист скончался от инфаркта во время отдыха в Доминикане.

По словам заместителя директора холдинга ВГТРК Андрея Кондрашова, тело ведущего доставили из Доминиканы в Москву во вторник, 18 января.

19 января прошла гражданская панихида по журналиста на столичном Троекуровском кладбище.

Зеленский с 1997 по 1999 год работал на «Радио России Ностальжи» и телеканале «ТВ Центр» ведущим информационных программ. В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году работал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим канала «Россия 24».

С 2011 по 2013 год Зеленский вел шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».