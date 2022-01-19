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Кардиолог составила топ-5 опасных продуктов для сердца

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Кардиолог составила топ-5 опасных продуктов для сердца
Фото: Depositphotos

Кардиолог Анна Кориневич рассказала, какие продукты необходимо исключить из своего рациона, чтобы избежать проблем с сердцем.

— Самое главное, что нужно исключить, — это сахар, причем не тот, который мы кладем в чай или кофе, а все сладости, хлебобулочные изделия и продукты, которые обладают высоким гликемическим индексом. Быстрые углеводы не нужны нашему организму, мы можем обходиться без них. В процессе эволюции наши предки питались мясом, овощами, ягодами. А продукты с высоким гликемическим индексом появились в рационе около 200 лет назад. Как только они возникли, у нас появились проблемы с сердцем и сахарный диабет, — сказала кардиолог.

Она порекомендовала заменять обычный хлеб на отрубной или из муки грубого помола, а макароны должны быть из твердых сортов пшеницы.

Второй продукт, употребление которого нужно сократить — это соль. Суточная норма — 6 граммов, а это чайная ложка без горки.

— Третий продукт, который нужно исключить, — это алкоголь. Здесь имеет значение дозировка. Можно выпивать не более 1-2 бокалов красного вина 3-4 раза в неделю. Нельзя выпивать 5-6 бокалов за один раз. Раньше говорили, что красное вино — это полезно, но сейчас отходят от этого. Особенно неполезно для организма пиво и закуски к нему, — сказала доктор.

Четвертый продукт, который вошел в антирейтинг — это еда с трансжирами. В большом количестве они содержатся в фастфуде, выпечке, кондитерских изделиях и жареной пище. Безопаснее варить, запекать и готовить на огне.

Замыкает пятерку пальмовое масло низкого качества, которое обычно добавляют для увеличения массовой доли жира в молочных продуктах.

Кардиолог назвала три признака скоро инфаркта.

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