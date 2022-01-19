Виктория Дайнеко подала в суд на отца своей дочери

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Певица Виктория Дайнеко подала судебный иск в адрес своего бывшего мужа и отца своей дочери Дмитрия Клеймана. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда Москвы.

— В своем исковом заявлении Дайнеко требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства дочери, — цитирует издание комментарий ведомства.

Согласно закону Клейман должен выделять на содержание дочери четвертую часть от доходов. Виктория ранее рассказывала, что в прошлом ее экс-супруг время от времени давал ей по 10 тысяч рублей в месяц. В настоящее время доход музыканта явно увеличился. Он гастролирует со своим барабанным шоу, дает частные уроки и выступает вместе с известными исполнителями, такими как Слава, Митя Фомин, Джиган и другие.

В ноябре новая возлюбленная подарила музыканту сына. Видимо, в том числе и это событие повлияло на решение Дайнеко заставить барабанщика принять участие в воспитании их общей дочери.

Ранее Виктория Дайнеко объяснила, за что она била и унижала своего мужа Дмитрия Клеймана. Пара была в браке с 2015 по 2017 год, у них есть дочь.