В Минобороны создали ускоренный способ тестирования на COVID-19

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Сотрудники войск радиационной, химической и биологической защиты создали новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию, который значительно быстрее существующих ПЦР-исследований. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в среду, 19 января.

В ведомстве подчеркнули, что разработка показывает максимально точные результаты.

— На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени, — заявили в Минобороне.

Уточняется, что в набор для тестирования входит засекреченный реагент, который мгновенно инактивирует инфекцию. По этой причине срок готовности такого теста составляет порядка 30 минут. При этом стандартное ПЦР-исследование занимает от часа до двух.

В ведомстве подчеркнули, что метод тестирования на коронавирус называется «КовиГен-LAMP».

— За счет того что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу, — цитирует РИА Новости сообщение Министерства обороны РФ.

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За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 33 899 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 15,9 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни. Также после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 22 920 пациентов.