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Движение ограничат на участках бокового проезда проспекта Андропова

Михаил Алимов

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Движение ограничат на участках бокового проезда проспекта Андропова
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, проспект Андропова Карта всех событий

В столице ограничат движение на участках бокового проезда проспекта Андропова и на самом проспекте. Ограничения будут вводить поэтапно. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Напоминаем, что с 25 по 30 января, с 2 апреля по 13 мая ограничат движение на участках бокового проезда проспекта Андропова. С 5 февраля по 17 марта ограничения будут действовать на участках проспекта Андропова (в сторону области), — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Движение ограничат на участках бокового проезда проспекта Андропова Фото: telegram/Дептранс. Оперативно

С детальным планом перекрытия можно ознакомиться на инфографике. Все работы проводятся с проведением работ по строительству инженерных сетей.

Накануне сообщалось, что съезд на развязку с улицы Капотни на внешнюю сторону МКАД при движении в центр будет закрыт с 20 января. Вместо этого будет организован левый поворот со светофором для съезда на внутреннюю сторону МКАД. Подобная мера улучшит транспортную ситуацию во всем районе.

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