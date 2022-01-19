Жителям столицы рассказали о морозной погоде на предстоящей неделе

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Обильных снегопадов не ожидается в столице на следующей неделе, однако, температура воздуха существенно снизится. Об этом сообщила главный специалист городского Метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 19 января.

Она отметила, что причиной таких погодных условий станет антициклон, действующий над Уралом.

— Начиная со следующей недели у нас существенных осадков не ожидается, а морозы станут усиливаться. У нас будет хоть короткая, но передышка в снегопадах, — цитирует РИА Новости слова синоптика.

Ранее Позднякова рассказала, что в столице в субботу и воскресенье ожидаются морозные ночи и небольшой снег. Метеоролог уточнила, что в ночное время суток в субботу будет от минус десяти до минус пятнадцати градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки минус 3–5 градусов. По Московской области температура до минус восьми.

В воскресенье атмосферное давление подрастет. Ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Ночью в Москве будет минус 8–13 градусов, дневная температура — минус 5–7.