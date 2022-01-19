Эксперты предрекли резкое подорожание комплектующих для компьютеров

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По мнению экспертов, в 2022 году нас ждет резкое подорожание комплектующих для персональных компьютеров. Цены на процессоры и видеокарты продолжат расти, сообщает издание DigiTimes.

Специалисты объясняют это строительством новых полупроводниковых фабрик, так как это напрямую повлияет на снижение спроса на комплектующие ПК.

Поставщик микросхем TSMC в начале этого года уже повысил стоимость своих услуг на 10–20 процентов, из-за чего уже пострадали такие компании-производители, как AMD, Intel и NVIDIA. Предполагается, что больше всего вырастут в цене чипы, выполненные по техпроцессам 7 нм и 5 нм.

Эксперты также отмечают возможное резкое подорожание видеокарт GeForce RTX 40-й серии и предупреждают, что скидок на 30-ю серию тоже ждать не стоит.

6 декабря стало известно, что раздражающую пользователей особенность изменят в Windows 11. Так, после обновления вернется смена браузера по умолчанию из предыдущей версии операционной системы (ОС). Изменения внесли в сборке № 22 509. В ней сменить браузер по умолчанию можно с помощью одного клика мышки, как это было в Windows 10. В актуальных сборках последней версии ОС процесс усложнился — при попытке сменить браузер пользователю предлагают с помощью диалоговых окон выбора веб-просмотрщика.