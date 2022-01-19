Около 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов поменяли в Москве в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгения Самарина

Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

В столице в 2021 году были заменены около 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. Их общая протяженность составили примерно 22 километра. Об этом в среду, 19 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Новые экраны установлены на участках МКАД, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и улице Мневники, улицах Александры Монаховой и Александра Печерского в ТиНАО, — рассказал он.

Специалисты учитывают единую городскую стилистику при выполнении работ. В том числе используют только панели серого цвета и унифицированного размера, которые соответствуют требованиям ГОСТ и позволяют добиться максимального поглощения звуков.

По словам Бирюкова, шумозащитные экраны — это важная часть городской инфраструктуры. Они расположены вдоль дорог и помогают избавиться от шума дорожного движения, а также создают комфортную среду для горожан.

— Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкции на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров, — отметил он.

За экранами ведется наблюдение. При необходимости их моют и ремонтируют, вовремя проверяют на наличие дефектов.

До этого заммэра заявил, что работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта возобновились в Москве. По его словам, в 2022 году планируется заменить более 2,2 тысячи лифтов. Работы уже стартовали во всех округах в соответствии с утвержденными графиками. Больше всего новых лифтов появится в Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах.