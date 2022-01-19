В Подмосковье с начала года ввели в эксплуатацию 64 здания

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С начала 2022 года в Московской области разрешение на ввод в эксплуатацию получили 33 жилых дома и 31 нежилой объект. Также было выдано 28 разрешений на строительство нежилых зданий, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Так, в городском округе Балашиха было введено в эксплуатацию шесть жилых домов, семь — в Красногорске, шесть — в Люберцах. В Мытищах были возведены четыре дома, в Лобне — два.

Также среди построенных и введенных в эксплуатацию объектов значатся школы в Люберцах и Мытищах, детский сад в Нахабине, автостоянка в Котельниках, реконструированная ВЗС в Долгопрудном, центр культурного развития в поселке Дубовая Роща.

В Подольске был возведен новый склад, а на территории Дмитровского округа появилось универсальное индустриальное здание.

До этого губернатор области Андрей Воробьев поручил закрыть вопрос обманутых дольщиков в Подмосковье к 2023 году. За двадцать лет от действий недобросовестных застройщиков в Подмосковье пострадали 111,5 тысячи человек.

В 2022 году планируется обеспечить жильем 14,7 тысячи обманутых дольщиков.