Генпрокуратура попросила признать «Колумбайн» террористическим движением в РФ

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Генеральная прокуратура попросила Верховный суд России признать движение «Колумбайн» террористической организацией. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе суда.

— В суд поступил административный иск о признании движения «Колумбайн» террористической организацией, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что заседание состоится в закрытом формате 2 февраля, передает РЕН ТВ.

4 декабря Госдума подписала законопроект, направленный на защиту детей и подростков от влияния «колумбайн-сообществ» и оперативное выявление преступников, которые вовлекают их в опасную деятельность. Уточняется, что поправки вносятся в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В мае 2018 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект на рассмотрение в нижнюю палату. Проект даст возможность восполнить пробел в законодательстве, предусматривающий процедуру незамедлительного реагирования на склонение несовершеннолетних к совершению преступления и других противоправных действий, которые могут поставить под угрозу их жизнь и жизни окружающих людей.

Президент ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Саминский рассказал, как спастись при стрельбе в учебном учреждении. Он отметил, что во время атаки на школу или другое учебное заведение учащимся нужно найти помещение, в котором получится забаррикадироваться.