«Увернуться сложно»: эксперт рассказал, как спастись при стрельбе в университете

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Во время атаки на школу или другое учебное заведение учащимся нужно найти помещение, в котором получится забаррикадироваться. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал президент ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Саминский, комментируя новость о стрельбе в пермском вузе.

— Нужно выбрать наиболее укрепленное помещение или то, которое можно хотя бы изнутри укрепить. И дожидаться приезда Росгвардии, — рассказал Саминский.

Он отметил, что в Москве на каждом этаже организуется класс с усиленной дверью, закрываемой изнутри. При наличии такого помещения нужно им воспользоваться, рассказал собеседник «ВМ».

Саминский обратил внимание, что при близком контакте с террористом нужно действовать по ситуации. Увернуться от дроби на расстоянии 5–7 метров довольно сложно, однако нужно пробовать, отметил эксперт.

Также специалист подчеркнул, что трагедия в Перми снова показала: нужно больше внимания уделять подготовке охранников.

— У охраны должна быть система внешнего видеонаблюдения. Все образовательные организации должны отгораживаться заборами, не позволяющим попасть на территорию. Кроме того, учащихся нужно немедленно оповещать об атаке по громкой связи, — отметил специалист.

Кроме того, вход в учебное заведение должен быть заблокирован изнутри. В этом месте охрана должна задержать террориста до приезда Росгвардии, если пропустила его на внешнем периметре, заключил Саминский.

Стрельба в пермском вузе произошла в понедельник утром. По последним данным, в результате атаки пострадали 28 человек, восемь погибли. Сам стрелок был ранен при задержании, однако, согласно сообщению Следственного комитета, выжил.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Возбуждено уголовное дело, расследование будет вести центральный аппарат Следственного комитета России.