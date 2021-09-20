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Официальный представитель СК РФ подтвердил, что открывший стрельбу в пермском вузе жив

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Официальный представитель СК РФ подтвердил, что открывший стрельбу в пермском вузе жив
Фото: СК РФ

Молодой человек, открывший стрельбу в Пермском государственном университете, в результате которой 8 человек погибли и 28 получили ранения, остался жив. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

— При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение, — рассказала она.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и восемь погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Вечерней Москве», что пермский стрелок владел охотничьим оружием на законных основаниях.

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