Карьерный эксперт объяснила, как достигать поставленных целей

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Как исполнить свои мечты и достичь поставленных целей, не бросив все на половине пути, рассказала карьерный эксперт столичного центра «Моя работа» Галина Чемоданова. Она поделилась несколькими простыми, но действенными советами.

Самым важным, по мнению эксперта, является услышать себя и понять, правда ли это нужно. Ведь зачастую бывает, что желания навязываются соцсетями, окружением или прессой. Чемоданова предлагает представить, что цель уже достигнута, а потом проанализировать чувства по этому поводу и ответить на вопрос, стоило ли это приложенных усилий.

Определившись со своими целями, следует составить четкий план действий. Можно записать все шаги, необходимые для того, чтобы достичь желаемого. Эксперт советует положить план на видном месте и регулярно сверяться с ним, отслеживая свой прогресс и, если надо, выставлять дедлайны.

Важно рассказать о своих планах близким, сообщила эксперт в разговоре с «Москвой 24».

— В психологии это называют эффектом социальной фасилитации, или улучшением результатов в присутствии других людей, — сказала Чемоданова.

По ее мнению, важно найти единомышленников и обмениваться с ними опытом. Тем более что такое общение стимулирует здоровую конкуренцию, подталкивающую к достижению цели.

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